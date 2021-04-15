أدّى واجبه المهني على أكمل وجه.. "الإعلاميين" تنعى مكرم محمد أحمد
كتب- مينا غالي:
نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.
وقال طارق سعدة، إن الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد كان دمث الخلق مهنيًا من الطراز الفريد أدى واجبه المهني على أكمل وجه حيث تقلد الفقيد الكثير من المناصب رئيس تحرير مجلة المصور ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحفية ونقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.
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