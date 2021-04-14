بعد مخاطبة الأوقاف.. أول إجراء من "الوطنية للإعلام" بشأن القارئ عبدالفتاح الطاروطي

10:36 م الأربعاء 14 أبريل 2021
بعد مخاطبة الأوقاف.. أول إجراء من "الوطنية للإعلام" بشأن القارئ عبدالفتاح الطاروطي

حسين زين

كتب- مينا غالى:

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه تمت إحالة قرار وزارة الأوقاف بمنع الشيخ عبدالفتاح الطاروطي من العمل الدعوي بالمساجد، للإذاعة المصرية.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أنه تم بالفعل اتخاذ الإجراءات حياله، في إطار التنسيق المستمر بين الهيئة ووزارة الأوقاف، فيما يخص الجانب الدعوي وشؤون المقرئين، وبناءً على ما تحدده اللجنة المختصة بالتحقيق في الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بدوره، أوضح محمد نوار رئيس الإذاعة لمصراوي، أن الشيخ عبدالفتاح الطاروطي هو قارئ معتمد في الإذاعة والتليفزيون، وتوجد لجنة للقراء يرأسها رئيس الإذاعة، تختص بكافة شؤون المقرئين المعتمدين في الإذاعة والتليفزيون، وستتولى التحقيق في الأمر بعد إحالته من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

كانت غرفة العمليات بديوان عام وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى، قررت، أمس، غلق مسجد "مجمع الطاروطي" بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية الشرقية، ومنع الشيخ عبدالفتاح الطاروطى من أي عمل دعوي أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة لما بدر منه من مخالفة تتمثل في عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد خلال إمامته للمصلين في صلاة التراويح وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم.

وشددت وزارة الأوقاف على المديريات بعدم تمكينه من القراءة أو إمامة الناس بمساجدها لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة مع مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام بمخالفاته؛ لاتخاذ ما تراه لازمًا حيال المخالفة.

حسين زين عبدالفتاح الطاروطي الهيئة الوطنية للإعلام وزارة الأوقاف

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