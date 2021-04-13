مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في دولة ليبيا

04:06 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في دولة ليبيا

أرشيفية

كتب- محمد سامي:

أقلعت طائراتي نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار سبها بدولة ليبيا، محملتان بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين الليبيين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق فى مختلف الظروف.

ومن جانبه أعرب الجانب الليبي عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً للوقوف بجانب ليبيا في أوقات المحن والشدائد، مؤكداً على أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة الليبي في مواجهة التحديات التي يواجهها خاصة في ظل إنتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك إنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر وليبيا وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

مساعدات طبية مساعدات مصرية ليبيا مطار سبها

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