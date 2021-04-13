محافظ الجيزة: ندوات تثقيفية لرفع الوعي بالصحة الإنجابية ضمن مبادرة "خلفتك مسئوليتك"

كتب- مصراوي:

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة ، ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني بهدف رفع وعي الأسر تجاه الصحة الإنجابية خاصة بالقرى والعمل على خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوى التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030 .

وصرح محافظ الجيزة اليوم /الثلاثاء/ بأن المحافظة أطلقت مبادرة تحت شعار " خلفتك مسئوليتك - أحسبيها صح " والتي من خلالها تم إعداد خطة تستهدف زيارات ميدانية للمراكز والمدن وتنظيم سلسلة ندوات توعوية للأهالي لمعالجة الزيادة السكانية غير المبررة التي تلتهم جهود التنمية وتحقيق السيطرة على النمو السكاني مما سيساهم في تحسين خصائص الأسرة المصرية .

من جانبها ،قالت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على الوحدة، إن المبادرة استهدفت خلال الفترة من 14 مارس الماضى وحتى 11 إبريل الجاري زيارات ميدانية أسبوعية وتم عقد ندوات تنموية شاملة " تثقيفية وصحية وتوعوية " بحوالي 11 قرية بمراكز الصف وأطفيح ومنشأة القناطر والواحات البحرية كمرحلة أولي .

وأضافت نائب المحافظ أن الندوات شملت قرى " صول ومسجد موسي ونزلة ترجم وبني صالح والبرمبل بأطفيح، والأخصاص وكفر طرخان وغمازة الكبري والشرفاء والعطيات بالصف، وقرية المناشي بمركز ومدينة منشأة القناطر والزبو بمركز الواحات ومدينة الباويطي، وذلك للتوعية بالأثار السلبية والعواقب الوخيمة الناتجة عن الزواج المبكر وختان الإناث والتسرب من التعليم والعنف ضد المرأة.

وأوضحت أنه تم خلال المبادرات تقديم بعض المساعدات للأسر الأكثر احتياجا بالإضافة إلى أن مديرية الشئون الصحية قامت بتوفير سيارات مجهزة بكافة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ، كما تم عرض المشغولات اليدوية لسيدات القرية لتشجيع الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة إلى جانب توزيع حوالي 4 آلاف استمارة من بطاقات الرقم القومي بالمجان بقرى مركزي الصف وأطفيح من قبل المجلس القومي للمرأة.

وأشارت إلى مشاركة المديريات الخدمية المتمثلة في " الشئون الصحية والتضامن الأجتماعي والتربية والتعليم والأوقاف والأزهر الشريف ومسؤول الكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني من الرائدات الريفيات والشباب المتطوع .