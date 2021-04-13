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وزير الزراعة يعلن موافقة جنوب السودان على استيراد الدواجن المصرية ومنتجاتها

01:08 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
وزير الزراعة يعلن موافقة جنوب السودان على استيراد الدواجن المصرية ومنتجاتها

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- مصراوي:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية وأيضا تعميق التعاون بين مصر ودولة جنوب السودان الشقيق، وافق رياك ماشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان على استيراد الدواجن ومنتجاتها من مصر.

جاء ذلك بعد أن قام القصير باستعراض الإنجازات التي حققتها مصر في مجال الثروة الداجنة والتي أسفرت على اعتماد منظمة الصحة الحيوانية لعدد 14 منطقة خالية من أنفلونزا الطيور في مصر

وجاري اعتماد 16 منشأة أخرى جديدة، بحسب بيان صحفي.

ووصلت مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبدء التصدير للخارج وهو الأمر الذي عززته وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجمهورية جنوب السودان عقب زيارتها الأخيرة لمصر.

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى دولة جنوب السودان لبحث وزيادة آفاق التعاون الزراعي بين البلدين وتقديم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في جنوب السودان

وخلال الزيارة قام القصير بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مصرية متكاملة للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.​

السيد القصير جنوب السودان استيراد الدواجن الرئيس عبدالفتاح السيسي

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