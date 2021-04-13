القوى العاملة: تحصيل 194 ألف جنيه مستحقات مصريين بالإمارات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تسوية مستحقات 3 عمال مصريين مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، بلغت المستحقات 45 ألفا و549 درهما إماراتيا، ما يوازي 194 ألفا و626 جنيها تقريبا.

وكلف الوزير، المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمي إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع

من جانبها، أكدت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي أبوظبي، أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الجاري عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 51 منها 44 عقد عمل وتأشيرات تم اعتمادها، والباقي فرص عمل تم توفيرها بالداخل.

وأوضحت شاهين، أنه تم خلال الفترة المشار إليها اعتماد 726 إفادة استمرارية عقد العمل تجديد إجازات الموظفين بمصر، كما تم التواصل المستمر مع العاملين المصريين، والرد على جميع الاستفسارات الواردة للمكتب عبر الواتس اب وصفحة المكتب على فيسبوك، والتى بلغت 490 استشارة، بالإضافة إلى القيام بالزيارات الميدانية للعاملين المصريين والجهات الحكومية، حيث وصل إلى 10 لقاءات واجتماعات أونلاين، في ضوء الالتزام بقرارات الدولة الاحترازية.

كما تم التصديق على تفويض 3 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج لتوفير 280 فرصة عمل افراد أمن وصيانة مباني، فضلا عن حل 17 شكوى منها ودياً، وإحالة 7 للقضاء ولازال 10 شكاوى تحت البحث، وذلك من إجمالي 34 شكوى قدمت للمكتب.