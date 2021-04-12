"الثقافة" تكرّم نجوم موكب المومياوات الملكية في دار الأوبرا

(مصراوي):

كرمّت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فناني دار الأوبرا المصرية، الذين شاركوا في احتفالية موكب المومياوات الملكية، على مسرح الأوبرا الكبير بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا.

وقالت عبدالدايم إن الفنانين المشاركين في موكب المومياوات الملكية مثلوا جانبًا من قوى مصر الناعمة، التي تؤكد ريادة أقدم حضارات الأرض.

وأضافت أنهم كانوا صورة مشرفة للإبداع المعاصر ونموذجًا للتفوق والتميّز، مشيدة بأدائهم الذي جاء بشكل يليق بمكانة مصر أمام العالم، وتابعت أن الثقافة والفنون هما الممهدان لخطط التنمية المستدامة موجهة الشكر لوزير السياحة والإثارة لحرصه على تكريم هؤلاء المبدعين.

وكانت الاحتفالية تضمنت فيلمًا تسجيليًا ضم مقتطفات من حفل موكب المومياوات بعدها سلم وزيرا الثقافة والسياحة والاثار شهادات تقدير وباقات الزهور تكريما للفنانين.