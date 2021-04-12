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الإعلان الرسمي قريبا.. آخر تطورات منظومة البناء الجديدة "اشتراطات وتراخيص"

02:53 م الإثنين 12 أبريل 2021
الإعلان الرسمي قريبا.. آخر تطورات منظومة البناء الجديدة "اشتراطات وتراخيص"

أعمال البناء

كتب- محمد نصار:

تستعد الحكومة للإعلان عن الصورة النهائية لاشتراطات البناء ومنظومة التراخيص الجديدة خلال الساعات المقبلة.

وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان، إنه من القرر أن يعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحي الساعات المقبلة تفاصيل الاشتراطات الجديدة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، عن أنه سيتم تطبيق منظومة البناء الجديدة بشكل تجريبي اعتبارا من الأول من شهر مايو المقبل.

وأضاف منصور، لمصراوي، أن هذا التطبيق سيكون تجريبيا لمدة شهرين تبدأ من 1 مايو المقبل وحتى نهاية شهر يونيو.

وأشار وكيل لجنة إسكان النواب، إلى أن المنظومة الجديدة مكونة من شقين، الأول اشتراطات وضوابط البناء والثاني صيغة التراخيص الجديدة.

وكشف مصدر مطلع، أن الحكومة وافقت على بعض ملاحظات نواب البرلمان على الاشتراطات الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بنسب البناء على المساحات الصغيرة.

وكانت الحكومة تقدمت بمقترحات ضمن مسودة الاشتراطات البنائية تفيد بتحديد نسب البناء على مساحة الأراضي بنسبة 70% فقط، وهو ما لاقى اعتراض النواب خاصة بالنسبة للمساحات الأقل من 175 مترا مربعا.

وأشار المصدر، لمصراوي، إلى أنه سيتم استثناء المساحات أقل من 175 مترا من الردود الخلفية والأمامية "نسبة البناء المقدرة بـ70%"، على أن يتم السماح بالبناء عليها حتى 100%.

وحددت وزارة التنمية المحلية، مجموعة من المراكز على مستوى جميع المحافظات من أجل تطبيق المنظومة البنائية الجديدة عليها بشكل تجريبي.

وفي محافظة القاهرة تم اختيار حي شرق مدينة نصر لتطبيق المنظومة تجريبيا لمدة شهرين، كما تم اختيار حي جنوب الجيزة في محافظة الجيزة لتطبيق المنظومة.

منظومة البناء الحكومة منظومة التراخيص الجديدة إيهاب منصور

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