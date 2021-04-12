أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

​السيسي: زيارة قيس سعيد إلى مصر تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

12:35 ص الإثنين 12 أبريل 2021
​السيسي: زيارة قيس سعيد إلى مصر تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

الرئيسان السيسي وسعيّد

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حرص على توديع الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد انتهاء زيارته إلى مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "تبادلنا معا النقاش حول أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف فى مواجهة التحديات المشتركة".

?السيسي قيس سعيد تونس مواقع التواصل الاجتماعى

الخبر التالى:

​​للحد من انتشار الفيروس.. "طاقة النواب" تطالب بمنع التجمعات وموائد الرحمن في رمضان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 210489

    عدد المصابين

  • 159499

    عدد المتعافين

  • 12445

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا