السيسي: زيارة قيس سعيد إلى مصر تؤكد عمق العلاقات بين البلدين
القاهرة - مصراوي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حرص على توديع الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد انتهاء زيارته إلى مصر.
وأضاف الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "تبادلنا معا النقاش حول أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف فى مواجهة التحديات المشتركة".
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