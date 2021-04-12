​السيسي: زيارة قيس سعيد إلى مصر تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حرص على توديع الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد انتهاء زيارته إلى مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "تبادلنا معا النقاش حول أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف فى مواجهة التحديات المشتركة".