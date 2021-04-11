مصدر بـ"القابضة للغاز" يكشف تفاصيل حريق خط أكتوبر (صور)

كتب- محمد صلاح:

تصوير- مصطفي الشيمي:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، تفاصيل حريق أحد خطوط شبكة الغاز التابعة لشركة "ناتجاس" لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في منطقة الحي الخامس أمام مدخل أبو الوفا في مدينة 6 أكتوبر.

واندلع مساء اليوم حريق في أحد خطوط شبكة الغاز التابعة لشركة "ناتجاس" لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمنطقة الحي الخامس أمام مدخل أبو الوفا.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، إنه تم التواصل مع شركة "ناتجاس" المسئولة عن المنطقة، لمعرفة الأسباب وراء اندلاع الحريق، الذي أكد تعرض "المنظم" داخل كشك الغاز في المنطقة لإضرام نيران دون معرفة سببها إلى الآن، ما أدى لاندلاع الحريق.

ولفت المصدر إلى أنه على الفور أصدرت الشركة تعليماتها بتأمين المنطقة، وإحكام السيطرة على محابس الغاز المغذية لتلك المناطق خشية تصاعد النيران وزيادتها لحين السيطرة عليها.

وأكد المصدر أن النيران بعيدة عن المنازل أو الوحدات السكنية الموجودة في المنطقة، حيث تعمل حاليًا فرق تابعة للشركة تعمل على إصلاح المنظم ومعرفة أسباب الحريق.