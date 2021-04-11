البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 3 ريختر شمال شرق شرم الشيخ
كتب- يوسف عفيفي:
سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، في خليج العقبة على بعد 156 كم شمال شرق شرم الشيخ.
ووفق بيان للمعهد، جاءت بيانات الهزة كالتالي:
- القوة 3.0 درجة على مقياس ريختر.
- خط العرض: 34.86 شمالا.
- خط الطول: 29.18 شرقا.
- العمق: 6 كم
ويُعد المعهد من أقدم المعاهد البحثية في مصر والوطن العربي وربما أفريقيا حيث تم إنشاؤه عام 1903 على قمة المرصد بحلوان.
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