البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 3 ريختر شمال شرق شرم الشيخ

كتب- يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، في خليج العقبة على بعد 156 كم شمال شرق شرم الشيخ.

ووفق بيان للمعهد، جاءت بيانات الهزة كالتالي:

- القوة 3.0 درجة على مقياس ريختر.

- خط العرض: 34.86 شمالا.

- خط الطول: 29.18 شرقا.

- العمق: 6 كم

ويُعد المعهد من أقدم المعاهد البحثية في مصر والوطن العربي وربما أفريقيا حيث تم إنشاؤه عام 1903 على قمة المرصد بحلوان.​