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مذكرة تفاهم بين المجلس العالمي للتسامح والبرلمان العربي

10:21 م السبت 10 أبريل 2021
مذكرة تفاهم بين المجلس العالمي للتسامح والبرلمان العربي

مذكرة تفاهم بين المجلس العالمي للتسامح والبرلمان ا

كتب- مينا غالي:

وقع المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة أحمد بن محمد الجروان، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور عدد من أعضاء البرلمان العربي.

تأتي هذه المذكرة في إطار التعاون بين الجهتين، لتوحيد جهودهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تحقيق أهدافها.

على أن يتم تنفيذ التعاون من خلال تنظيم مؤتمرات إقليمية ودولية، من أجل تعزيز ثقافة التسامح والسلام، وتسهيل عملية تبادل الزيارات الرسمية بين الطرفين، والمشاركة في المؤتمرات والإجتماعات المشتركة، المتعلقة بترسيخ مبادئ التسامح والسلام.

أحمد بن محمد الجروان عادل بن عبدالرحمن العسومي البرلمان العربي المجلس العالمي للتسامح

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