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السياحة: 25 ألف زائر للمتحف القومي للحضارة خلال يومين

09:39 م السبت 10 أبريل 2021
السياحة: 25 ألف زائر للمتحف القومي للحضارة خلال يومين

المتحف القومي للحضارة المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، استقبال المتحف القومي للحضارة بالفسطاط آلاف الزائرين من المصريين والأجانب خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك لزيارة قاعة العرض المركزي التي تم افتتاحها لاستقبال موكب المومياوات الملكية يوم السبت الماضي.

وبحسب بيان اليوم، قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إن عدد تذاكر دخول المتحف التي تم بيعها خلال يومي الجمعة والسبت بلغت 10 آلاف تذكرة، في حين بلغ عدد الزائرين 25 ألف زائر من بينهم الزائرين المصرح لهم بدخول المتحف مجانا من كبار السن المصريين "فوق سن 60" والأطقم الطبية وذوي الاحتياجات الخاصة وطلبة المدارس الحكومية أقل من 12 سنة وطلبة كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة قسم عمارة والهندسة قسم عمارة والآثار.

جدير بالذكر، أن مجلس إدارة هيئة المتحف كان قد وافق على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين من يوم ٤ أبريل وحتى ١٧ أبريل الجاري لزيارة قاعة العرض المركزي.

المتحف القومي للحضارة المصرية وزارة السياحة موكب المومياوات الملكية ذوي الاحتياجات الخاصة المدارس الحكومية

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