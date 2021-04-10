الانتهاء من أعمال تطوير محطة قطار طنطا (صور)

قبل أيام من رمضان.. الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد

كتب- أسامة علي:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الصور لميدان محطة قطار طنطا عقب الانتهاء من أعمال التطوير.

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، أعمال تطوير ميدان محطة سكة حديد طنطا، بتكلفة تبلغ حوالي 9 ملايين جنيه، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وأكد محافظ الغربية أن ذلك المشروع يأتي في إطار حرص المحافظة على إقامة المشروعات التنموية التي توفر الخدمات المختلفة للمواطنين بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب، وأن المنطقة ستحتوي على فندق يتكون من 120 غرفة، حمام سباحة، قاعات مؤتمرات، مجمع مطاعم، منطقة ترفيهية وجراج متعدد الطوابق.

وأشار إلى حاجة المحافظة لمثل هذا المشروع حتي يتثنى لزائريها الإقامة المريحة في إطار تنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة في ظل سعيها لتطوير مزاراتها السياحية والدينية.​