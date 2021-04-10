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نقيب الصحفيين يهنئ عمرو الليثي باختياره رئيسا لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية

03:24 م السبت 10 أبريل 2021
نقيب الصحفيين يهنئ عمرو الليثي باختياره رئيسا لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كتب- مينا غالي:

وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين باسمه وبالنيابة عن نقابة الصحفيين، التهنئة لعضو النقابة الزميل الدكتور عمرو الليثي، على اختياره رئيسا لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية بإجماع الدول السبع والخمسين أعضاء الاتحاد، ليصبح بهذا أول رئيس مصري للاتحاد منذ عام 1979.

وتمنى نقيب الصحفيين للدكتور الليثي كل التوفيق في مهمته بقيادة الاتحاد نحو مزيد من المهنية والإنجاز في المرحلة الحالية الصعبة التي تمر بها الشعوب العربية والمسلمة والعالم بأكمله.

وأقيم الأربعاء الماضي في مدينة جدة بالسعودية اجتماع الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية، وعلي هامش الاجتماع تم إجراء انتخابات على منصب رئيس اتحاد إذاعات الدول الاسلامية الجديد.

ضياء رشوان نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين اتحاد إذاعات الدول الإسلامية عمرو الليثي

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