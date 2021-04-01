​تكريم محرر "مصراوي" على هامش فعاليات مهرجان التمور (صور)

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(مصراوي):

كرم الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزميل أحمد مسعد، المحرر بقسم الأخبار بمؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "مصراوي يلا كورة وأونا والكونسلتو"، على هامش فعاليات "مهرجان التمور" الذي تنظمه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحديقة الأورمان.

وسلم عزوز، محرر مصراوي شهادة تقدير للتميز في تغطية الأخبار المتعلقة بوزارة الزراعة والإتحاد العربي للتمور،

بحضور السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور أحمد سويدن، المدير التنفيذى للاتحاد العربى للتمور، واللواء حافظ محمود حسن، مساعد وزير التجارة والصناعة.