غدا.. مصر للطيران تسير 73 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الجمعة، رحلاتها إلى 73 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 7 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، لارناكا، لندن، نيويورك، ميلانو، روما، أبوجا، باريس، دبي، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أثينا، موسكو، أبوظبي، برلين، جوبا، ميونيخ، بودابست، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، إربيل).

كما تسير 17 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات 7 آلاف راكب.​