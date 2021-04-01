وزير التنمية المحلية: الاستفادة من خريجي مركز سقارة كمدربين بالمحافظات

كتب- مصراوي:

ينفذ مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، دورتين تدريبيتين الأولى عن مؤشرات قياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج والأداء للعاملين المديرين بإدارات التخطيط والخطة الاستثمارية، والثانية عن تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال التطوير المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري للدولة بإدارات الموارد البشرية.

وأوضح بيان صحفي لوزارة التنمية المحلية، أن فعاليات دورتي قادة المستقبل واللغة الإنجليزية تستمران للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 129 متدربا من جميع المحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة قررت الاستفادة من خريجي دورات إعداد المدربين TOT التي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة وعددها 6 دورات تمت حتى الآن وتم تنفيذ 7 دورات تخصصيه للخريجين من تلك الدورات عام 2020.

وأضاف الوزير: تم الاستفادة من مشروعات التخرج التي أعدها المتدربون في دورة TOT 2019، حيث تم تقييم المشروعات المقدمة منهم وتم اختيار 9 مشروعات ليكونوا حقائب تدريبية جديدة تم إدراجها بالفعل في خطة تدريب 2020/2021 واختيار 2 من مقدمي كل حقيبة فيها ليكونوا مدربين لها، موضحاً أنه سيتم الاستعانة بهم في دورتي مؤشرات قياس الأداء الحكومي والتطوير المؤسسي خلال الأسبوع المقبل.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن دورات الـ (TOT) التي ينظمها مركز سقارة ساهمت في إفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لامركزياً في المحافظات، خاصة وأن لديهم القدرة على تصميم البرنامج التدريبي ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة على معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدى المتدربين بما يعمل على تطوير مهارات العاملين وانعكاسه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأضاف اللواء شعراوي، أن الهدف العام لبرامج TOT هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة.

وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة بهم أيضاً خلال الأسابيع القادمة في الدورات المتقدمة الخاصة بالتحول الرقمي وإدارة الأزمات والحد من المخاطر للمديرين والعاملين بإدارات الأزمات وغرف العمليات، بالإضافة إلى دورات إدارة مشروعات PMP المتقدمة وريادة الأعمال وخطط الأعمال، ودورات تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال تطبيق رؤية مصر 2030 في المحليات وآليات تطبيق الحوكمة المحلية.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، بانتهاء دورتين تدريبيتين هما استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمراني وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال فن استثمار الموارد البشرية واقتصاد المعرفة، استفاد من هذه الدورات 53 متدربا من جميع المحافظات.​