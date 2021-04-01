ولو على سبيل المزاح.. "الإفتاء" تحذر من المشاركة في "كذبة أبريل"
كتب- مصراوي:
حذرت دار الإفتاء من المشاركة فيما يعرف باسم "كذبة أبريل"، حيث تعارف مجتمعيا انتشار المواقف غير الصحيحة، والتي تعتمد على "المقالب" كنوع من الترفيه بين الأصدقاء، الذي قد يصل حد التسبب في إيذاء الآخرين.
وقالت الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح، الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحدٌ في قُبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ منها ما أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال "مِن علاماتِ المُنافِق ثلاثةٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا أؤتُمِنَ خانَ".
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