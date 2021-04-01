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مستعدون للدفع مهما كانت التكلفة.. السيسى يوجه بتوطين صناعة أدوية الأورام داخل مصر

12:05 م الخميس 01 أبريل 2021
مستعدون للدفع مهما كانت التكلفة.. السيسى يوجه بتوطين صناعة أدوية الأورام داخل مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية مستعدة لتوطين صناعة الدواء في مصر بكل ما يلزم عبر شركات قطاع الأعمال أو القطاع الخاص.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه مدينة الدواء المصرية بالخانكة، الخميس: "نسعى لإنتاج أدوية الأورام في مصر وتوفير الخامات المطلوبة".

وتابع: "قولولنا إيه المطلوب، وتحدثنا في موضوع أدوية الأورام كثيرا، الدكتور عوض "الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة" أرجو الموضوع ياخد متابعة من حضرتك في إنتاج أدوية الأمراض، ميبقاش 80% يبقى 100% من مطالبنا متوفرة، مهما كان تكلفة التكنولوجية دي مستعدين ندفعها".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، حيث تعد مدينة الدواء، من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

كما تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

السيسي صناعة الدواء أدوية الأورام عبدالفتاح السيسي شركات قطاع الأعمال مدينة الدواء المصرية

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