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مدبولي: بدأنا إجراءات مواجهة كورونا قبل ظهور أول حالة في مصر

10:39 ص الخميس 01 أبريل 2021
مدبولي: بدأنا إجراءات مواجهة كورونا قبل ظهور أول حالة في مصر

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تعتبر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات سريعة وفورية للتعامل مع جائحة كورونا وهذا ما جعلها من أقل الدول تأثرا بها.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، بحضور الرئيس السيسي: بدأنا من مارس 2020 قبل ما تظهر عندنا أول حالة كنا بدأنا ناخد الإجراءات، وتوقعنا الضغط المتوقع على المستلزمات الطبية والخدمات وتم منع تصدير بعض المنتجات الاستراتيجية لتأمين المخزون المصري.

وتابع رئيس الوزراء: ده اللي خلى التقرير الخاص بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تصنف مصر على أنها تعد من أقل أعداد الإصابات بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم.​

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