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مدبولي: وصلنا لنسبة 88% من الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء

10:33 ص الخميس 01 أبريل 2021
مدبولي: وصلنا لنسبة 88% من الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن حجم السوق المصري في صناعة الدواء يبلغ حاليا حوالي 125 مليار جنيه، ونصيب القطاع الخاص يبلغ 90 مليار جنيه، مشيرًا إلى أننا وصلنا لنسبة 88% من الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، أن الدولة تسعى إلى تجميع مشتقات البلازما وتصنع أدوية شديدة التعقيد للاكتفاء الذاتي بعيدا عن الاستيراد.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، حيث

تعد مدينة الدواء، من بين أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

كما تعد، من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء صناعة الدواء مدينة الدواء منطقة الخانكة

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