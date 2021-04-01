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بث مباشر.. السيسي يفتتح مدينة الدواء بالخانكة

10:09 ص الخميس 01 أبريل 2021
بث مباشر.. السيسي يفتتح مدينة الدواء بالخانكة

الرئيس السيسي يفتتح مدينة الدواء بالخانكة

كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى الأن، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

وتعد مدينة الدواء تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط علي مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبري الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.​

ويقدم مصراوي خدمة البث المباشر للافتتاح من خلال الرابط التالي:

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي منطقة الخانكة مدينة الدواء

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