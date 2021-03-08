الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا في القاهرة
(مصراوي):
تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد 15 سفيرًا أجنبيًا وعربيًا جديدًا في مصر.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجهورية إن السفراء الجدد هم:
بوتابورن إيوتوكسان – سفير مملكة تايلاند.
لويس دوما – سفير كندا.
محمد بن يوسف – سفير الجمهورية التونسية.
مانويل موراليس لاما – سفير جمهورية الدومينيكان.
لطفي رؤوف- سفير جمهورية إندونيسيا.
أمجد عودة العضايلة - سفير المملكة الأردنية الهاشمية.
نتسيكى جوزيف ماشيمباى- سفير جمهورية جنوب أفريقيا.
ماريموتو باتمانادن- سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
فيليو هانوشيك هيفينداكا- سفير جمهورية ناميبيا.
عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي- سفير سلطنة عمان.
إلياس شيخ عمر أبوبكر- سفير جمهورية الصومال الفيدرالية.
الدكتور حمد سعيد الشامسي- سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.
ساجد بلال – سفير جمهورية باكستان الإسلامية.
سيرج دانيون – سفير جمهورية بنين.
بونيم شوانجوم – سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.
ورحب الرئيس السيسي بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.
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