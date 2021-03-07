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السيسي يوجه بمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة لمواطني قرى الريف

03:24 م الأحد 07 مارس 2021
السيسي يوجه بمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة لمواطني قرى الريف

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفة أعداد سيارات القوافل الطبية والعيادات المتنقلة والإسعاف، لصالح مبادرة "حياة كريمة"، لمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بقرى الريف المصري.

ووجه الرئيس السيسي أيضًا بتطوير كل الوحدات الصحية بالمراكز المستهدفة وإنشاء المستشفيات الجديدة وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي خدمات الرعاية العلاجية قرى الريف

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