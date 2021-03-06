القوى العاملة: تحصيل مستحقات مصري وتوفير 35 فرصة عمل في إيطاليا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا في تحصيل 2000 يورو، أي ما يوازي 37 ألفا و400 جنيه مصري تقريبًا مستحقات مالية تم تحصيلها لعامل مصري تقدم بشكواه ضد صاحب العمل، فضلًا عن توفير 35 فرصة عمل داخلية.

وكلّف الوزير في بيان اليوم، مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة شكوى أحد العاملين المصريين لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أية استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وتلقى سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي، أشار فيه الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، إلى توفير 35 فرصة عمل، فضلًا عن تسوية 5 شكاوى وديًا، ومازال 12 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 17 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما أجرى المكتب 94 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات، منها زيارتين خاصة بالجهات الحكومية المعنية، و14 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و3 لقاءات مع التجمعات العمالية، و75 استشارة عمالية مقدمة للعمالة.