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يجمع بين الورقي والإلكتروني.. كل ما تريد معرفته عن امتحان "البابل شيت"

10:17 م الثلاثاء 30 مارس 2021
يجمع بين الورقي والإلكتروني.. كل ما تريد معرفته عن امتحان "البابل شيت"

أرشيفية


كتب أسامة علي:
كشف الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم السابق، عن تفاصيل امتحان "البابل شيت" الذي يمتحن به طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إجراء امتحانات شهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، ورقيا بنظام البابل شيت داخل المدرسة، بدلا من امتحانات الترم الثاني.

وأكد رئيس قطاع التعليم السابق لمصراوي، أن البابل شيت تعني في ورقة الإجابة الاختيار من متعدد بعد تظليل الإجابة الصحيحية أو وضع علامة صح داخل دائرة الإجابة الصحيحة.

ولفت مسعد إلى أن الطالب يتسلم ورقتين، ورقة للاسئلة وأخرى للإجابة، حيث يتم قراءة السؤال في ورقة الأسئلة والاختيار بين 4 اختيارات (أ ، ب ، ج ، د) في ورقة الإجابة، مؤكدا أنه يتم الإجابة باستخدام القلم الرصاص، اما بتظليل الإجابة أو وضع علامة صح داخل الدائرة باستخدام القلم الرصاص أيضا.

وأوضح رئيس قطاع التعليم السابق، أن طريقة التصحيح يجب أن تتم إلكترونيا، مشيرا إلى أن الهدف من امتحانات البابل شيت هو القضاء على التظلمات ومنع تدخل العنصر البشري في عملية التصحيح.

كما يرى مسعد، أنه لا مانع من التصحيح اليدوي، ولكن التصحيح الإلكتروني يتم بشكل أسرع، من خلال إدخال ورقة الإجابة داخل "إسكنر"، ويتم التصحيح و ظهور تقدير الطالب فورا.

واشار إلى أن الغرض من هذا النظام هو الجمع بين الامتحان الورقي، والتصحيح الإلكتروني من أجل حماية الطالب من كوارث التصحيح اليدوى ولضمان عدالة التقييم .

التربية والتعليم امتحان أولى ثانوي امتحان ثانية ثانوي البابل شيت

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