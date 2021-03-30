تعرف على الفائزين بجائزة فاروق حسني للرسم

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تصوير - محمود عبدالناصر:

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة فاروق حسني للثقافة والفن، مساء الثلاثاء، أسماء بجائزة فرع "الرسم" وتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه، 50 ألف المركز الأول و30 ألفا للمركز الثاني و20 ألفا للمركز الثالث.

وفاز بالمركز الأول ودرع التكريم أيمن محمد سعيد مصطفي خلاف، وفاز بالمركز الثاني مناصفة آية مصطفي مهيري عبد العزيز، أمنية أشرف أحمد الرفاعي إسماعيل، وفاز بالمركز الثالث مناصفة ندى محمود عبد المعبود صقر، محمد أمين التهامي.

تقدم لمسابقة التصوير "الرسم" هذا العام عدد 664 متسابقاً من 20 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تأهل منهم للمرحلة النهائية 68 متسابقا.

جاء الحفل بحضور عدد من الشخصيات العامة ونخبة من أهم الفنانين التشكيليين، على رأسهم المهندس نجيب ساويرس، وعمرو موسى أمين عام الجامعة العربية الأسبق، الدكتور زاهي حواس، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتورة سهير عثمان، الدكتور أشرف رضا.

تضم جوائز الفنون الدورة الثانية مسابقات في (التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي- العمارة) عام ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون.

جدير بالذكر أن المؤسسة طلبت من جميع المشاركين والحضور في الحفل وإفتتاح المعرض بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.