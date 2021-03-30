فاروق حسني: إبداع الشباب أمر مُطمئن على مستقبل الوطن



نعى الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الدكتور شاكر عبدالحميد الذي وافته المنية متأثرًا بفيروس كورونا قبل أيام.

وقال خلال حفل توزيع جوائز فاروق حسني للثقافة والفن، اليوم الثلاثاء: "لقد فقدنا قامة علمية كبيرة وهو اخي الدكتور شاكر عبدالحميد، وهو ما دفعني إلى إطلاق اسمه على جائزة "النقد الفني التشكيلي"، تقديراً لجهوده".

وأضاف: ما رأيته من إبداع الشباب في أفرع الإبداعات المختلفة أمر يطمئننا على مستقبل الوطن.

وأضاف: من أهم الأفرع هي مسابقة العمارة خاصة أننا لم نتلق أي مشاركات إلا في آخر يوم للتقدم للجائزة، وكانت هذه المسابقة تمثل لي هم كبير، ووجدنا مساهمات كبيرة ومهمة فقمنا بتشكيل لجنة تحكيم من عدد من المتخصصين، ولذا أعرب عن سعادتي بالحضور الكبير اليوم، وهو ما يدفعني إلى مواصلة الجهد لتنظيم الفعالية بشكل جيد، يليق بالمتسابقين.

ويدأ منذ قليل حفل توزيع جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفن، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، التي قامت بافتتاح المعرض الجماعي للشباب المتأهلين.

جاء افتتاح المعرض بحضور عدد من الشخصيات العامة ونخبة من أهم الفنانين التشكيليين، على رأسهم المهندس نجيب ساويرس، والسيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية الأسبق، الدكتور زاهي حواس، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتورة سهير عثمان، الدكتور أشرف رضا.

تضم جوائز الفنون الدورة الثانية مسابقات في (التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي- العمارة) عام ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون.

جدير بالذكر أن المؤسسة طلبت من جميع المشاركين والحضور في الحفل وإفتتاح المعرض بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.