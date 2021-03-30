البلد ماشية بتخطيط كبير قوي.. السيسي يكشف عن توصياته للإعلام

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، مخاطبًا الإعلام، "ليا توصية عندكم.. من يومين تلاتة كنا بنتكلم على الدلتا الجديدة، وأن هناك مليونًا ونصف مليون فدان خلال سنتين هنكون عاملينهم".



وأضاف السيسي: "شُفت الخبر في الجورنال، حاجة صغيرة كده.. البيانات موجودة على الموقع الرئاسي؛ لو محتاجين تواصل، هتاخدوا بيانات".



وتابع الرئيس السيسي: المشروع هيكون بمياه مصرية، وهنعمل للمياه معالجة ثلاثية طبقًا للمعايير، عشان تكون متاحة للزراعة، عملنا ده في مشروع المحسمة.. المياه كانت بترمي في بحيرة التمساح وتعمل تلوث، وفي نفس الوقت في شهر يونيو هنفتتح محطة بحر البقر، ودي مياه كانت بترمي في المنزلة، شغالين في الكلام ده بقالنا سنتين.. وهذه ستزرع 500 ألف فدان، عشان لازم ترصدوا ده وتتكلموا فيه عشان تعززوا بلدكم مش تعززوا حَد، عشان تقولوا إن البلد دي ماشية بتخطيط كبير قوي.



واستطرد السيسي: المياه بتاعة مشروع الدلتا الجديدة كانت بتترمي في المكس، مع محطة الحمام تخش عشان تزرع، بالإضافة إلى فرصة المياه الجوفية، أكثر من مليون فدان، و500 ألف فدان في شرق سيناء، و600 ألف في توشكى؛ تقريبًا 2 مليون فدان في سنتين تلاتة، بالإضافة إلى المشروع اللي أطلقناه.. المرة دي دخلنا وهنعمل كل شيء.



وقال السيسي: باقول للمستثمر تعالَ اشتغل، ومش هتعمل حاجة لوحدك، المشروعات ستكون بإعادة استخدام المياه، وتبطين الترع يوفر 2 مليار متر مكعب من المياه.



وأضاف الرئيس السيسي: هذه توصيتي للإعلاميين، عشان تدوا للناس أمل وثقة أنهم قادرون على تغيير حقيقي، يعني الجورنال يبقى فيه ملف وناس متخصصة تتكلم.



وتابع الرئيس: الصوب عملت 100 مليون كيلوجرام خضار وفاكهة، وده اللي خلَّى فيه شكل من أشكال الاستقرار في العرض والأسعار.