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مطار القاهرة : وصول ومغادرة 200 رحلة لنقل 20 ألف راكب.. اليوم

01:07 م الثلاثاء 30 مارس 2021
مطار القاهرة : وصول ومغادرة 200 رحلة لنقل 20 ألف راكب.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيشهد، اليوم الثلاثاء، مغادرة ووصول 20 ألف راكب على متن 200 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وأضافت المصادر أن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة، وصول 94 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 11 ألف راكب، ومغادرة 96 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها نحو 9 آلاف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين .

الرحلات الجوية مطار القاهرة حركة المطارات

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