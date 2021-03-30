رئيس هيئة قناة السويس: عودة حركة الملاحة لم تتحقق إلا بسواعد وأيادٍ مصرية

كتب- يوسف عفيفي:

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لم توجد إصابات خلال عمليات تكريك السفينة البنمية "إيفرجيفن" بقناة السويس، مضيفًا: لم نأخذ زمنًا وتم تسيير السفينة بسلام.

وأشاد ربيع، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في متابعته وتوجيهاته بشأن السفينة، وتوفير كل المعدات للتعامل مع الأزمة، وهذه المرحلة البطولية أثبتت الأهمية الاستراتيجية للقناة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن الرئيس السيسي وجَّه بتوفير 3 سيناريوهات؛ أولها الدفع والتكريك، وثانيها تخليل المياه، وثالثها تخفيف الحمولة؛ لكن الحمد لله تم إنهاء الأزمة دون خسائر في الأرواح، وعادت الأمور إلى شكلها الطبيعي.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن عودة حركة الملاحة لم تكن لتتحقق إلا بسواعد وأيادٍ مصرية، وتعد مصدر فخر للشعب المصري، ولن نتوانى عن دعم الهيئة بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة.

نجحت هيئة قناة السويس، أمس الإثنين، في تحريك السفينة البنمية "إيفرجيفن" التي ظلت جانحة في قناة السويس عدة أيام؛ حيث تسير السفينة في طريقها إلى منطقة البحيرات؛ لإجراء الكشف عليها.

وتوجه رئيس هيئة قناة السويس بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر ومتابعته جهود تعويم السفينة البنمية، كما وجه الشكر إلى رجال الهيئة على المجهود الكبير طوال الأيام الماضية، وحتى نجاح تعويم السفينة.