حدث ليلاً| بيان النيابة عن حادث "فتاة الجلالة".. واستعدادات نقل المومياوات الملكية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

32 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 455 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 153630 حالة حتى اليوم.

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النيابة عن حادث "فتاة الجلالة": لا يجوز الخوض في حرمات خاصة حتى إن انتحرت

حذرت النيابة العامة، من الخوض في حرمات خاصة غير متعلقة بتحقيقات حادث طريق الجلالة.

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مفيد شهاب: لا يوجود نص في اتفاق المباديء يسمح لإثيوبيا بالتصرف في النيل الأزرق

أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي؛ أن وضع أزمة سد النهضة الإثيوبي الحالي يصنف في القانون الدولي على أنه نزاع دولي بين ثلاثة دول؛ دولتي المصب في نهر النيل ودولة المنبع، واستمرار الأزمة بدون حل قد تؤدي إلى استخدام العنف.

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مهاب مميش: قائد السفينة الجانحة المسئول الأول عن أمنها وسلامتها

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إن حادث جنوح سفينة بقناة السويس كان طارئا وإن إنقاذ وتعويم السفينة في خلال 6 أيام لم يكن مفاجئا بالنسبة له.

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شقيقة إسراء عماد: "أختى اتشوهت إنقذوها وحاكموا زوجها" (فيديو وصور)

جريمة عنف أسري بالإسكندرية أدت لتعذيب وتشويه فتاة في مقتبل العمر على يد زوجها، بعد أن انهال عليها الزوج بطعنات في الوجه والرقبة أفقدتها ملامح وجهها، لتتصدر قصة "إسراء عماد" ١٩ عامًا صفحات التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بسرعة إنقاذ الضحية والقصاص من المتهم.

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رئيس "قناة السويس": لم نكن بحاجة للمساعدة الدولية في تعويم السفينة إلا في حالة واحدة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عملية تعويم السفينة الجانحة بالقناة نُفذت وفق الخطة التي وضعت لها منذ البداية، والسفينة الهولندية شاركت في اليوم الأخير دون تغيير في الخطة ودخلت مع القاطرات المصرية لتساهم في المهمة.

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إضاءة مبهرة.. ننشر استعدادات الآثار لاحتفالية موكب المومياوات الملكية (صور)

تواصل أجهزة الدولة المختلفة، استعداداتها لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية.

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مهاب مميش: خضوع السفينة البنمية للفحص قبل السماح لها بالإبحار

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن تعويم السفينة الجانحة بالقناة تم وفق حسابات دقيقة، متوجهًا بالتحية لجميع العاملين بهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أن حادث السفينة الجانحة يثبت لشركات التأمين بأن قناة السويس مؤمنة، وهي محور الاتصال في العالم بين الشرق الغرب.

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المنظمة البحرية الدولية تثني على الكفاءة والحرفية في إدارة أزمة السفينة الجانحة

عقد السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، ومندوبها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، اجتماعًا افتراضيًا مع كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، حيث تناول اللقاء آخر التطورات الخاصة بالسفينة "إيفير جيفين" في قناة السويس.

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قبل نقل المومياوات الملكية.. وزير الآثار: المتحف المصري بالتحرير سيظل المرجع الأكبر

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري بالتحرير يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية وسيظل أكبر مرجع للمصريات، وسيحتفل هذا العام بذكرى مرور 119 سنة على تأسيسه.

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قتال في الشوارع.. ماذا يحدث في موزمبيق جنوبي شرق إفريقيا؟

رؤوس متناثرة لا تتعرف على جثث أصحابها في شوارع مدينة بالما بدولة موزمبيق جنوبي شرق إفريقيا، التي أصبح أهلها ينازعون في معارك تخوضها القوات المسلحة والشرطة في موزمبيق ضد متمردين وحركات مسلحة بينها تنظيم داعش الإرهابي، الساعية للسيطرة على المدينة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتيد برس.

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