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رئيس الوزراء يلتقي رئيسي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب

06:15 م الإثنين 29 مارس 2021
رئيس الوزراء يلتقي رئيسي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء رئيسي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب.

وكان رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وعرض الوزير أهم المشروعات الاستثمارية التي تستهدف استغلال الأصول القائمة بالمنشآت الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء فعليًا من تنفيذ 177 مشروعًا، وأن هذه المشروعات تستهدف تعميق العلاقات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، من خلال نظم اقتصادية حديثة، كما أنه يتم حاليًا إعداد خطة للانتهاء من تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بحلول 2025.

كما استعرض الوزير المشروعات الاستثمارية المطروحة بنظام حق الانتفاع بالأندية الرياضية، وموقف مشروع سلسلة نادي "النادي" في مدينة السادس من أكتوبر، وشيراتون، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن فلسفة إدارة وتشغيل سلسلة أندية "النادي" هي توفير خدمة رياضية اجتماعية شبابية ترفيهية متكاملة بأسعار تنافسية، من خلال شركات قطاع خاص متخصصة في الإدارة الرياضية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مجلس النواب أشرف صبحي

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