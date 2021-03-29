"شباب البرلمان" تناقش استعدادات الاتحادات الرياضية لأولمبياد طوكيو 2021

كتب- نشأت علي:

بدأ اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية المختلفة لأولمبياد طوكيو 2021، بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة.

وقال النائب محمود حسين، رئيس اللجنة إن الاجتماع أحد أهم الاجتماعات، حيث يهدف في المقام الأول لتذليل كافة العقبات التي تواجه أي من البعثات الرياضية المختلفة.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب بأن تكون لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، من اللجان الفاعلة وتسعى لتطوير الرياضة المصرية، وهو نفس هدف الوزارة، حيث يسعى الجانب التشريعي والتنفيذي للعمل على تطوير الرياضة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات مبكرًا لأولمبياد طوكيو 2021، من خلال تشكيل لجنة علمية لوضع رؤية لخطة 2021، إلى جانب لجنة التخطيط التي وضعت معايير برئاسة الدكتور كمال درويش، لتحديد احتمالية عددية للرياضيين الذي يؤهلون للمنافسات في طوكيو 2021 ووضعنا ما يقرب من 29 وتم وضع 10 منهم في المنافسة.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة عملت على عدة مسارات وكان الأول هو تقسيم برنامج مالي بعد مراجعة اللجنة الأولمبية، وقام كل رئيس اتحاد بمراجعة أسس البرنامج والموازنة المالية.

وأضاف: "قدمنا دعم مالي على 6 دفعات، ومستوى التأهيل تم بشكل عالي، ولكن بعد كورنا المخطط تم بشكل مختلف، ولم يتوقف"، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت في عمل برنامج وسيط لرعاية 55 لاعبًا مؤهلين للأولمبياد.

وقال النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، إن اللجنة ستقدم جميع الدعم المطلوب للبعثة المصرية من أجل رفع اسم مصر عاليًا في أولمبياد طوكيو 2021.