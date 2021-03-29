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كرمّها الرئيس السيسي.. وفاة الدكتورة فرحة الشناوي عضو لجنة "تعليم البرلمان"

05:04 م الإثنين 29 مارس 2021
كرمّها الرئيس السيسي.. وفاة الدكتورة فرحة الشناوي عضو لجنة "تعليم البرلمان"

الدكتورة فرحة الشناوي

(مصراوي):

توفت الدكتورة فرحة الشناوي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم الاثنين.

والنائبة فرحة الشناوي، أحد العضوات المعينات بقرار من رئيس الجمهورية، ونعت جامعة المنصورة، الدكتورة فرحة أستاذ المناعة بكلية الطب.

وضمت قائمة المعينين في مجلس النواب الدكتورة فرحة الشناوي، وهي أول سيدة شغلت منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة وأول سيدة تتولى منصب نائب رئيس الجامعة.

وللدكتورة فرحة الشناوي تاريخ طويل من العمل الأكاديمي فهي واحدة من تبنت خلال عمادتها لكلية طب المنصور فكرة إنشاء برنامج مانشستر الطبي من خلال شراكة بين كلية طب المنصورة وجامعة مانشستر الإنجليزية، والذي أصبح من أنجح البرامج التعليمية في مصر، كما أسست مركز أبحاث الخلايا الجذعية والحبل السري وبجوار عملها العام نجحت في مجال البحث العلمي بمجال تخصصها في المناعة بالإضافة لأبحاثها حول الخلايا الجذعية من الحبل السري كرمّها السفير الفرنسي بالقاهرة وحصلت على وسام "ضابط عظيم" من فرنسا وهو أعلى وسام يمنح للعلماء.

كما شغلت منصب مقرر المجلس القومي للمرأة لإسهاماتها في تبني قضايا المرأة والعمل المستمر على تأهيل المرأة وحصلت على العديد من الجوائز العلمية ومن الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية من أهمها جائزة الدولة التشجيعية عام 2000 في مجال العلوم الطبية المتطورة من أكاديمية البحث العلمي، وجائزة فارس عام 1998 من الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك وجائزة ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية عام 2017.

وكرمّها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية لتكريم الأم المثالية نظرًا لإسهاماتها وسيرتها ومسيرتها العلمية العالمية الرائدة، في المجال الاجتماعي وخدمة وتنمية المرأة في عام 2018.

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