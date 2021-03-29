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أول تحرك من البيئة بشأن السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس

05:00 م الإثنين 29 مارس 2021
أول تحرك من البيئة بشأن السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس

سفينة قناة السويس

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة البيئة إنه قد تم عقد اجتماع تنسيقي بين المسئولين بهيئة قناة السويس والمسئولين بوزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة خطة الإدارة البيئية لأزمة السفينة الجانحة بقناة السويس "EVER GREEN".

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الوضع البيئي بقناة السويس، والتنسيق من أجل وضع خطة للإدارة البيئية اللازمة، متضمناً الإجراءات الإحترازية للحد من أية تأثيرات بيئية على البيئة البحرية بمنطقة القناة والمناطق المجاورة لضمان سلامة البيئة البحرية، والحفاظ على موارد الطبيعية والتخلص الآمن من أي مخلفات تنتج عن السفن المتوقفة في انتظار إعادة فتح القناة.

قناة السويس سفينة قناة السويس سفينة EVER GREEN ياسمين فؤاد

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