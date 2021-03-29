أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

وزير الخارجية يغادر إلى بغداد للإعداد للقمة الثلاثية

04:37 م الإثنين 29 مارس 2021
وزير الخارجية يغادر إلى بغداد للإعداد للقمة الثلاثية

سامح شكري

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، سامح شكرى وزير الخارجية، متوجها على رأس وفد رفيع المستوى بطائرة خاصة إلى بغداد، في زيارة للعراق يبحث خلالها الإعداد لعقد قمة ثلاثية، بين قادة مصر والعراق والمملكة الأردنية لبحث التعاون وآخر التطورات.

يشارك شكري في اجتماع لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن، للإعداد للقمة الثلاثية في بغداد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، من أجل بحث دعم علاقات التعاون بين الدول الثلاث في كل المجالات، واستعراض آخر التطورات خاصة بالمنطقة العربية.

وكان شكرى والوفد المرافق له، قد ألغى زيارته إلى بغداد بعد ظهر الجمعة الماضي، بسبب كارثة إصطدام قطارين بمحافظة سوهاج، وسقوط عشرات الضحايا والمصابين، حيث كان من المقرر عقد القمة الثلاثية السبت الماضي.​

سامح شكرى بغداد مطار القاهرة الدولي عقد قمة ثلاثية مصر العراق المملكة الأردنية

الخبر التالى:

أول تحرك من البيئة بشأن السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200050

    عدد المصابين

  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:المناورة الأخيرة.. كيف نجحت عملية تعويم سفينة قناة السويس الجانحة؟ فيديو وصور

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا