تبدأ من 20 جنيها.. وزير التموين: طرح كوبونات رمضان لشراء السلع الغذائية

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة طرحت كوبونات لشراء السلع " كوبونات رمضان" بشركاتها التابعة (الشركة المصرية لتجارة الجملة، والشركة العامة لتجارة الجملة وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركتي الأهرام الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والشركة المصرية للحوم، و الشركة المصرية لتسويق الأسماك) كوبونات لشراء السلع الغذائية للعام الثاني على التوالي استعدادًا لشهر رمضان.

وأكد المصيلحي أن الكوبونات التي تم طرحها هذا العام جاءت بفئات سعرية مختلفة، مشيرأ إلى أنها تبدأ من 20 جنيها إلى 50 جنيهًا لـ100 جنيها للكوبون الواحد، مشيرًا إلى أن الكوبون (كوبون مشتريات) يتم شراءها وتوزيعها على المواطنين الغير قادرين من جانب المواطنين الذى في استطاعتهم شراء تلك الكوبونات.

وأضاف المصيلحي، في بيان أن الكوبون لا يمكن استبداله بنقود ومصنع بطريقة لا تقبل التحايل، مشيرا إلى أن الكوبون لا يمكن استخدامه إلا مرة واحدة فقط.

من جانبة أكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في التقرير الوارد للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حول كوبونات شهر رمضان أن عمليات بيع تلك الكوبونات متاحة لأي مواطن وبأي كميات، مشيرًا إلى أن تلك الكوبونات تتوافر بالشركات التابعة لها والأعضاء التجاريين بكل شركة، والمناطق الرئيسية بالشركات بالمحافظات.

من جانبه أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح مستلزمات شهر رمضان بــ 1350 مجمع استهلاكي بتخفيضات تبدء من 15 إلى 35 %، وأكد أن السلع الرمضانية التي تم عرضها بجودة عالية وتخضع لرقابة تموينية مشددة.

وأشار "كمال"، إلى أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كانت صريحة بضخ كميات كبيرة ايضا من السلع الأساسية كالأرز ، والسكر، والزيت التمويني، واللحوم و الدواجن، وكشف كمال عن متابعة وزير التموين والتجارة، ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة أيضاً.​