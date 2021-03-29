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قناة السويس تستعد لعودة حركة الملاحة

08:40 ص الإثنين 29 مارس 2021
قناة السويس تستعد لعودة حركة الملاحة

قناة السويس

أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في تصريحات لقناة "العربية"، أنه يجري حاليا الاستعداد لتهيئة قناة السويس لعودة الملاحة.
وذكرت "العربية"، أن عدد السفن المنظرة حل أزمة السفينة الجانحة يصل إلى 400 سفينة حتى الآن.

ومن المقرر استئناف قطر السفينة وتعديل مسارها بالكامل فى الثانية عشر من ظهر اليوم الأثنين.

وأعلنت هيئة قناة السويس، فجر اليوم الإثنين، نجاح تعويم سفينة "إيفر جيفن".​

هيئة قناة السويس عودة الملاحة أزمة السفينة الجانحة أسامة ربيع

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