قناة السويس تستعد لعودة حركة الملاحة

أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في تصريحات لقناة "العربية"، أنه يجري حاليا الاستعداد لتهيئة قناة السويس لعودة الملاحة.

وذكرت "العربية"، أن عدد السفن المنظرة حل أزمة السفينة الجانحة يصل إلى 400 سفينة حتى الآن.

ومن المقرر استئناف قطر السفينة وتعديل مسارها بالكامل فى الثانية عشر من ظهر اليوم الأثنين.

وأعلنت هيئة قناة السويس، فجر اليوم الإثنين، نجاح تعويم سفينة "إيفر جيفن".​