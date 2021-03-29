هية قناة السويس: استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب الماء

أكدت هيئة قناة السويس، تعديل مسار السفينة الجانحة بنسبة 80 بالمئة، وفق قناة العربية.

وذكرت "العربية"، أنه سيتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب الماء، لتعديل مسار السفينة بالكامل.

وتابعت: السفينة ستتجه إلى منطقة البحيرات بعد تحريكها لإجراء الفحص الفني.

وأعلنت وكالة رويترز نجاح تعويم السفينة الجانحة "إيفر جيفن"، فجر اليوم الإثنين، بواسطة 10 قاطرات عملاقة.