أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

١٠ قاطرات عملاقة.. كيف نجحت عملية تعويم سفينة "إيفر جيفن"​

07:12 ص الإثنين 29 مارس 2021
١٠ قاطرات عملاقة.. كيف نجحت عملية تعويم سفينة "إيفر جيفن"​

السفينة الجانحة في قناة السويس

بدأت السفينة "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس منذ ستة أيام، بالتحرك فجر الاثنين.
وكشف رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان فجر الاثنين، عن تفاصيل المناورة الأخيرة والتي نجحت في تحريك السفينة الجانحة، وفق الصفحة الرسمية للهيئة.
وأعلن بدء مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بواسطة ١٠ قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.
وأوضح رئيس الهيئة أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كلا من القاطرة "بركة ١ "والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد ١٦٠ طن لكل منهما ، فيما تقوم ٤ قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد ٧٠ طن لكل منهما و القاطرتان بورسعيد ١ وبورسعيد ٢ ، كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد ٢٨٥ طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان "تحيا مصر١ "و"تحيا مصر ٢" في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.
جدير بالإشارة، أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت مساء أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.

السفينة الجانحة في قناة السويس هيئة قناة السويس تعويم سفينةإيفر جيفن قاطرات عملاقة

الخبر التالى:

توجيه الرئيس السيسي بالبدء في مشروع "الدلتا الجديدة" أبرز عناوين الصحف
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200050

    عدد المصابين

  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:اللقطات الأولى لتعويم سفينة "إيفر جيفن" في قناة السويس (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا