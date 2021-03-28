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خطب فيه أكثر من 20 سنة.. صلاة الجنازة على الداعية محمد وهدان بمسجد الشرطة

09:26 م الأحد 28 مارس 2021
خطب فيه أكثر من 20 سنة.. صلاة الجنازة على الداعية محمد وهدان بمسجد الشرطة

الدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الشيخ أسامة قابيل، إمام وخطيب مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، إقامة صلاة الجنازة على الداعية الدكتور محمد شعبان وهدان، رئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية، بجامعة الأزهر، بمسجد الشرطة بالدراسة، بعد صلاة الظهر، بناءً على وصية الراحل.

وأضاف قابيل في تصريحات له، أن الراحل الدكتور وهدان، أوصى بأن تقام عليه صلاة الجنازة بنفس المسجد الذي ظل يخطب الجمعة فيه أكثر من 20 عامًا، والدفن سيكون بمقابر العائلة بطنطا بعد صلاة العصر.

وتوفي مساء الاثنين، الداعية الدكتور محمد وهدان أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة.

وكانت أعلنت أسرة الراحل تشييع الجنازة غدا بعد صلاة الظهر من مقابر العائلة بمدينة طنطا، إلا أنه جرى التعديل بناء على وصية الراحل.

محمد وهدان مسجد الشرطة صلاة الجنازة جامعة الأزهر

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