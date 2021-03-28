المترو يعلن مواعيد التشغيل الجديدة في شهر رمضان

كتب- أسامة علي:

أعلن أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث باسم شركة تشغيل مترو الأنفاق، إنه تم تعديل جدول التشغيل اليومي للقطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك، معلنا مواعيد قيام آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة.

وجاءت على النحو التالي:

قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ ص، و من محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ ص، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ ص، و للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:١٥ ص، من محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١ ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص.

وأوضح بكير، أنه تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب ١٤٧٣ رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى ٥١٠ رحلة، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى ٦١٢ رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتي العتبة - عدلى منصور إلى ٣٥١ رحلة.

وشملت الاستعدادات أيضا تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة بالخطوط الثلاثة تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو حالات مرضية مفاجئة حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة.