الأوقاف: انطلاق دورة مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة مطروح.. غدا

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، عقد الدورة ال45 في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، غدا، ولمدة ثلاثة أيام، ل50 إمامًا مرشحًا من مديرية مطروح بمقر كلية التربية جامعة مطروح.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أن يأتي ضمن الجهود المبذولة للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، وفي إطار التعاون المشترك مع جامعة مطروح من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوي الأئمة.

وأشارت إلى أن الأئمة المرشحين للدورة من مديرية مطروح، غدا، هم

1)

مجدي محمد عبد العزيز السيد

2)

عبد الرشيد أحمد سليم السيد

3)

حسن زيدان عبد الكريم غنام

4)

حجازي زكي محمد مبارك

5)

خميس رجب علي خليفة

6)

أحمد محمد مصباح محمد

7)

الشحات عبد الوهاب محمود

8)

خالد محمد محمد عبد العزيز

9)

مصطفى إبراهيم عبد الغفار أبو العينين

10)

محمد مفرح علي محمد

11)

عبد الرازق علي محمود شاهين

12)

عبد الرحمن العارف أحمد عبد الحافظ

13)

علي خميس مسعود السيد

14)

محمد رضا رشاد البسيوني

15)

محمد إبراهيم السيد القطان

16)

سلطان عبد الحسيب عبد الصمد نصار

17)

خالد محمد علي سليمان

18)

عبد الله صالح عبد الونيس أبو بكر

19)

مصطفى خليل إبراهيم أحمد

20)

تامر محمد شعيب عسكر

21)

محمود صبري عبد القادر رحاب

22)

منصور محمد منصور عطية

23)

مهنا أحمد مهنا صالح

24)

محمد السيد فتحي إبراهيم

25)

رفعت جابر ابو اليزيد

26)

حسيني علي صبري السنتريسي

27)

محمد شوقي صبحي بندق

28)

عزت أحمد إبراهيم السيد

29)

جمال عبد الرحمن إبراهيم العمروسي

30)

باسم بسيوني إبراهيم بسيوني

31)

وليد محمد سعد يوسف الفقي

32)

محمد السعيد جاهين يوسف

33)

علي أحمد عبد الغفار عبد ربه

34)

مصطفى عثمان أحمد رزق

35)

وليد إبراهيم علي عامر راضي

36)

علي فرج عبد السلام محمد

37)

عماد مسعد محمود إبراهيم عبد الله

38)

ألسيد إسماعيل إبراهيم أبو حمام

39)

أحمد حمدي داود محمد

40)

محمد علي عبد المجيد الفقي

41)

محمد محمود فهمي السيد

42)

هاني محمد أحمد إسماعيل

43)

محمد أحمد محمد عبد الرحمن

44)

عيد محمد علي محمد

45)

عمر رجب عبد الحكيم جودة

46)

حمزة سامي صلاح الدين محمد

47)

سعد السيد علي العويري

48)

عز الدين فتحي عبد العال عيسى

49)

مسعود عبد العزيز عبد الحميد طلبة

50)

إبراهيم يونس محمد المركبي