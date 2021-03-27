الزراعة: تجديد اعتماد "الأيزو" لمعمل تشخيص الفيروسات بمعهد أمراض النباتات
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كتب- أحمد مسعد:
أعلن الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أن المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) جدد اعتماد معمل تشخيص وتعريف الفيروسات طبقًا لمواصفة الآيزو (المواصفة 17025:2017) حيث تم اعتماد المعمل للمرة الأولى عام 2019.
وقال خليل، في بيان اليوم السبت، إن المعمل يفحص ويشخص الفيروسات على العوائل النباتية المختلفة، مشيرًا إلى تطوير طرق فحص جديدة ومتخصصة وفعالة للكشف عن الفيروسات الحجرية لفحص جميع النباتات الواردة من الخارج لبيان خلوها من الفيروسات، حفاظًا على البيئة المصرية من دخول أحد هذه الفيروسات إلى الأراضي المصرية، في وقت سريع وبكفاءة عالية.
وأضاف مدير المعهد، أن تجديد اعتماد معمل تشخيص وتعريف الفيروسات للجودة يعتبر الاعتماد الثاني في نفس الأسبوع حيث تم تجديد اعتماد معمل الممرضات الحجرية اليوم.
وأشار إلى أنه حتى الآن يحتوي معهد بحوث أمراض النباتات على 3 معامل معتمدة، وهي معمل تشخيص وتعريف الفيروسات ومعمل الممرضات الحجرية ومعمل سمارت لاب.
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