وزير الري: نتجنب الحديث عن حصة مصر في النيل.. "لو بالورقة والقلم هيكون لنا حقوق جديدة"

(مصراوي):

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تتجنب الحديث عن حصص المياه لأنه إذا تم حسابها بالورقة والقلم سيكون لنا حقوق أخرى، معقبًا: "هل الجانب الإثيوبي يسوق خارجيًا أم داخليًا، لا يجب أن يقول معلومات خاطئة حتى لا نسمم جو المفاوضات والعلاقات بين الشعوب".

وأضاف عبدالعاطي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "من القاهرة" على فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، أن 70% من الشعب الإثيوبي يعاني انقطاع الكهرباء، موجهًا سؤاله للمسؤولين هناك: "ليه أغلب الكهرباء التي يتم إنتاجها يصدروها؟ ولم نمنعهم من توليد الكهرباء، ولسنا ضد تنمية الشعب الإثيوبي، هما أخوتنا وأهلنا".

وأوضح أن النيل نهر دولي مشترك وليس نهرًا إثيوبيًا، وإذا لم يكن هناك اتفاقات مشتركة ستصل هذه المشكلة إلى أي مدى؟، وذلك من أجل الحفاظ على الحقوق المائية المصرية، معقبًا: "تحدي أمان سد النهضة تحدي كبير، ولابد أن أؤمن نفسي، ولو هناك احتمال خطورة حتى لو واحد في المليون فهو احتمال كارثي".

وتابع: "أي تقارير أو دراسات تنشر نأخذها بوضع الجدية، لأننا طلبنا مستندات تعديلات اللجنة الدولية على أمان سد النهضة في المستوى الثاني للتصميم ولم تأت لنا، وسنعمل على أسوأ سيناريو، ولن نترك شيئًا للصدفة أو الاحتمالات".

وأكد وزير الري، أن التنسيق المصري السوداني على أعلى المستويات، لافتًا إلى أن السودان لديهم قلق من أمان السد، لأنه من الممكن أن يكون مصدر فيضان أو جفاف.