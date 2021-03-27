عقار جسر السويس​.. ارتفاع عدد الضحايا لـ9 وفيات

جدران متهدمة تحمل ذكريات.. ماذا حدث في عقار جسر السويس؟

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ارتفاع عدد ضحايا عقار جسر السويس المنهار إلى 9 وفيات.

ويتابع المحافظ الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والحماية المدنية لرفع أنقاض عقار السلام المنهار والبحث عن وجود ضحايا تحته حيث تم استخراج جثمان أحد سكان العقار منذ قليل ليرتفع عدد المتوفين إلى 9 أشخاص.

يذكر أنه تم خروج 18 حالة من مصابي عقار السلام من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم ومازال الستة الباقين يتلقون العلاج بالمستشفى وحالتهم مستقرة.