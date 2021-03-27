"إخلاء وتشميع".. شاهد عقار جسر السويس "من الداخل" قبل الانهيار بـ20 يوماً (صور)​

كتب- محمد نصار:

لا يوجد سبب معلوم ومعلن بشكل رسمي حتى الآن حول انهيار عقار جسر السويس فجر اليوم بشكل مفاجئ.

وتشير ملابسات الواقعة إلى أن الاتهام يدور حول مصنع ببدروم العقار المنهار، دون معرفة السبب.

وكشفت محافظة القاهرة تفاصيل جديدة في انهيار عقار جسر السويس فجر اليوم، والذي خلف 5 وفيات ونحو 28 إصابة حتى الآن.

وقالت المحافظة، إن مصنعا بالبدروم تم استهدافه بمعرفة ضباط المرافق والحي وتم إخلاؤه بتاريخ 3/7، أي منذ نحو 20 يوما.

كما تم تحرير المحضر رقم 4319 جنح السلام أول ضد وليد محمود محمد مواليد 1988، مقيم 4 م التعمير شيراتون - القاهرة، لإدارته المصنع دون ترخيص. وتم تحويل البدروم لجراح.

وأوضحت المحافظة أنه بتاريخ 7 مارس، تم تحرير المحضر وتم إخلاء البدروم من جميع محتويات المصنع وتشميعه.

وقال مصدر بمحافظة القاهرة إن أسباب انهيار عقار جسر السويس مازالت غير معلومة، لافتا إلى تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب.

وأصاف المصدر، لمصراوي، السبت، أن المحافظة كانت قد تصدت لمصنع مخالف ببدروم العقار وأغلقته بشكل مسبق قبل انهيار العقار.

وتابع: "بعد غلق المصنع عاد للعمل بشكل غير قانوني خلسة"، موضحا أنه فور انتهاء اللجنة الفنية المشكلة من تحقيقاتها سيتم إعلان السبب للرأي العام".

وبلغت حصيلة ضحايا انهيار عقاب جسر السويس المنهار حتى الآن 5 وفيات و28 إصابة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه على الفور تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل محافظة القاهرة رفع أنقاض العقار المنهار صباح اليوم للبحث عن مزيد من المواطنين.

لمتابعة كل ما يتعلق بانهيار عقار جسر السويس في تغطية خاصة (اضغط هنا)