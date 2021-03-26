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الصحة: مصرع 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

01:49 م الجمعة 26 مارس 2021
الصحة: مصرع 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

تصادم قطارين في سوهاج

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مصرع ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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